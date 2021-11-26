Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Bölgeler Forumu'na katıldı

Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik tarafından düzenlenen Dünya Bölgeler Forumu'na katıldı. Dünyanın her yerinden gelen insanlara Konya modeli belediyeciliği anlatmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Altay, toplantıda önemli bir gelişme olduğunu ve 2022 yılı Haziran ayından itibaren Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını Konya'nın devralacağını söyledi.

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022'de birliğin dönem başkanlığını yapacak. İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen UCLG Dünya Bölgeler Forumu'na katılan Başkan Altay, katıldığı toplantılarda özellikle iklim değişikliği alanında yerel yönetimler olarak yapabilecekleri konuları istişare ettiklerini söyledi. Başkan Altay, "Ayrıca bölge olarak çalışmalarımızı burada ifade etme imkanı bulduk. Konya'nın bu tür toplantılarda temsil edilmesini önemsiyorum. Hem yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz hem de ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmeleri burada tüm dünyaya duyurma imkanımız oluyor. Toplantıda önemli bir gelişme daha oldu. İnşallah 2022 Haziran ayından itibaren Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını devralacağız" dedi.