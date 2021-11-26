Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: Tarihin başlangıcı bu topraklarda

Şanlıurfa Haliliye'de yer alan ve BM Bilim, UNESCO, 'Dünya Mirası Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan Göbeklitepe'nin ardından şehirde Taş Tepeler heyecanı yaşanıyor. Yeni keşifler Türkiye'de büyük ses getirirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük bir lansmanla Karahantepe'nin de aralarında bulunduğu toplam 12 tepenin 100 kilometrelik alanda bulunduğunu açıkladı. Karahantepe'de Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve Neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Eserler, o dönemde yaşayan insanların sanatsal becerilerini gözler önüne seriyor. İnsan ve insan başı heykelleri, sütunlardaki insan betimlerinin Göbeklitepe'den oldukça fazla olması ile de ayrıca dikkat çekiyor.

ŞANLIURFA'YA HER YERDEN TURİST GELİYOR

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Göbeklitepe'nin Dünya'da bilinen tarihi değiştirdiği için çok önemli bir değer olduğunu ve insanlarda merak uyandırdığını ifade etti. Canpolat, Dünya'nın birçok noktasından insanların sadece bu tarihi alanı görmek için geldiklerini anlattı. Şehre ekonomik olarak da büyük getirisi olan bu mirasın önemine vurgu yapan Canpolat, "Bizler bu mirası koruma, tanıtma ve gelecek nesillere aktarma konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Karahantepe'deki kazı çalışmaları bizleri ayrıca heyecanlandırdı. Karahantepe, Göbeklitepe'den farklı olarak hayvan figürleri yerine insan figürleri taşların üzerinde yer alıyor. Kazı çalışmaları ile yeni bir medeniyet, yaşam alanı ortaya çıkmış oldu. Karahantepe'nin Göbeklitepe'den kilometrelerce uzakta olması da ayrı bir durum olarak ortaya çıktı. Eminim ki yapılacak çalışmaların ardından belki yeniden bilinen tarih değişecek ve birçok yeni bilgiler edineceğiz." dedi.

TATLISES ADINA KÜLTÜR MERKEZİ

Karşıyaka Mahallesinde yer alan ve inşası tamamlanmak üzere olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katkı sunacak. İçerisinde mahalli aşçıların yetişeceği gastronomi merkezi, 8 adet meslek edindirme atölyesi, konferans salonu ve 150 kişi kapasiteli kütüphanenin yer aldığı merkezde gençler ve gençlerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılacak.

İSTİHDAM İÇİN 2 FABRİKA

Şanlıurfa Valiliği koordinatörlüğünde geliştirilen proje ile ayakkabı ve tekstil sektörüne yönelik yapılacak iki fabrikada bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak. Başkan Canpolat, "İnşallah burada genç kardeşlerimiz iş sahibi olacak, istihdamları sağlanacak. Ayakkabıcılık ve tekstil sektöründe fabrikalarımız Haliliye Belediyemizin fabrikaları hizmet verecek. Fabrikalarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.