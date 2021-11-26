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    • Yaşam
    • 26.11.2021 21:51
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    • 26.11.2021 21:59
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    İzmir'de namaz sonrası camiden dönen Bekir Akıncılar yol kenarında ölü bulundu!

    Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde namazını kıldıktan sonra camiden dönen Bekir Akıncılar isimli vatandaş yol kenarında ölü bulundu. Akıncılar'ın kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Cami çıkışında ölü bulundu!

    İzmir'in Foça ilçesinde namazını kıldıktan sonra camiden dönen Bekir Akıncılar isimli vatandaş yol kenarında ölü bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Sadullah Sever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre namaz kılmak için evinden çıkarak camiye giden Bekir Akıncılar (63), namaz dönüşü evinin yakınlarında bir kaldırımda oturdu.

    FENALAŞTI YERE YIĞILDI
    Daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Akıncılar, yere yığıldı.

    Akıncılar'ı yerde hareketsiz yatarken bulan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gelirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yürütürken, Bekir Akıncılar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna taşındı.

        Akıncılar'ın kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam İzmir'de namaz sonrası camiden dönen Bekir Akıncılar yol kenarında ölü bulundu!
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