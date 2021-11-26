İzmir'de namaz sonrası camiden dönen Bekir Akıncılar yol kenarında ölü bulundu!

İzmir'in Foça ilçesinde namazını kıldıktan sonra camiden dönen Bekir Akıncılar isimli vatandaş yol kenarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Sadullah Sever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre namaz kılmak için evinden çıkarak camiye giden Bekir Akıncılar (63), namaz dönüşü evinin yakınlarında bir kaldırımda oturdu.