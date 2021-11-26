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    • Yaşam
    • 26.11.2021 14:44
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    • 26.11.2021 15:27
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    Dolandırıcılar, e-Devlet şifresini çalıp dublör kullanarak arsa satmaya çalışırken yakalandı

    Gaziantep’te bir vatandaşın "e Devlet" şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanarak, vatandaşın arsasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Peki e-Devlet şifresi niçin önemli? Haberin detayları...

    Dolandırıcılar, e-Devlet şifresini çalıp dublör kullanarak...

    Türkiye'de böylesine bir dolandırıcılık girişim görülmedi. Gaziantep'te en ilginç dolandırıcılık girişimi meydana geldi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.

    E-DEVLET ŞİFRESİNİ ÇALDILAR

    Dikkat başınıza gelebilir! Önce e devlet şifresini çaldılar sonra da dublör kullanarak arsasını satmaya çalıştılar

    Dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın "e-devlet" şifresini ele geçirdi. F.D.'nin "e-Devlet" sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.

    DUBLÖRLÜ DOLANDIRICILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        CNN Türk'ün haberine göre, F.D.'ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.'nin 5.5 dönüm arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi.

        Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.

        ŞİFRE NİÇİN ÖNEMLİ

        Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan "e-Devlet" sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, e-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112'nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.

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