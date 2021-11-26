Dolandırıcılar, e-Devlet şifresini çalıp dublör kullanarak arsa satmaya çalışırken yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan "e-Devlet" sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, e-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112'nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.

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