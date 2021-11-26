Dolandırıcılar, e-Devlet şifresini çalıp dublör kullanarak arsa satmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'de böylesine bir dolandırıcılık girişim görülmedi. Gaziantep'te en ilginç dolandırıcılık girişimi meydana geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.
E-DEVLET ŞİFRESİNİ ÇALDILAR
Dikkat başınıza gelebilir! Önce e devlet şifresini çaldılar sonra da dublör kullanarak arsasını satmaya çalıştılar
Dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın "e-devlet" şifresini ele geçirdi. F.D.'nin "e-Devlet" sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.
DUBLÖRLÜ DOLANDIRICILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI