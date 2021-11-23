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    • Yaşam
    • 23.11.2021 16:01
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    • 23.11.2021 16:06
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    SON DAKİKA! Tekirdağ'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan aracı midibüs biçti: 2 ölü, 15 yaralı

    Son dakika haberine göre Tekirdağ'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek servis midibüsü ile çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

    Korkunç kaza! Kontrolden çıkan aracı midibüs biçti

    Kaza, sabah saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran yolunda meydana geldi. Özcan Özdemir'in kullandığı 59 AL 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, iplik fabrikasına işçi taşıyan R.Ö.'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

    KARI KOCA ÖLDÜ, 15 YARALI
    Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir, hayatını kaybetti, midibüsteki 15 kişi de yaralandı.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
        Özdemir çiftinin cansız bedenleri de Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Korkunç kaza! Kontrolden çıkan aracı midibüs biçti
        Haberler Yaşam SON DAKİKA! Tekirdağ'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan aracı midibüs biçti: 2 ölü, 15 yaralı
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