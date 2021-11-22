Ümraniye'de Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, 774 adet Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 532 adet paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen deniz canlıları fosilleri, 50 adet toprak altı malzemeleri kama ve bıçaklar, 374 adet yurt dışında alımı ve satımı yasak olan ve çoğunluğu Osmanlı'nın son dönemlerine ait olduğu değerlendirilen metal para buluntuları olmak üzere toplam bin 730 parça çeşitli form ve biçimde tarihi objeler ele geçirildi.