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    • Yaşam
    • 22.11.2021 13:56
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    • 22.11.2021 13:56
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    Şile'de acı olay! Taş kırma makinesinin içinde feci son

    İstanbul Şile'de bulunan maden ocağında öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Kazada 49 yaşındaki işçi henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti.

    Şile’de acı olay! Taş kırma makinesinin içinde feci son

    Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi Yaşar Kansızoğlu (49) hayatını kaybetti. Olay, Şile Üvezli Köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 49 yaşındaki işçi Yaşar Kansızoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinasının içine düştü. Durumu fark eden işçiler jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri makinenin içerisinde düşen Kansızıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri makinenin içerisinden cesedi çıkardı. Kansızoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kansızoğlu'nun bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Şile'de acı olay! Taş kırma makinesinin içinde feci son
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