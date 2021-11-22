Cani pizzacı Turgut Yolcu'nun işadamı Süha ve eşi Nilgün Sümer’i öldürmeyi planladığı ortaya çıktı

Çanakkale'de 13 Kasım'da işadamı Süha Sümer ve eşi Nilgün Sümer, kiracıları pizzacı Turgut Yolcu tarafından kira kontratı yüzünden bıçakla öldürüldü. Kan donduran cinayetlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yolcu'nun cinayet sonrası aynı apartmanda yaşayan Süha Sümer'in bacanağı Çanakkale eski belediye başkanı ve CHP eski Milletvekili İsmail Özay'ın kapısını çaldığı, onu da öldürmeyi planladığı belirlendi. Özay, kapıyı açmadığı için ölümden kıl payı kurtuldu.
HADSİZ, HADDİNİ BİL
Apartmanın alt katında pizza dükkanı işleten Turgut Yolcu'nun cinayetlerden önce İsmail Özay ile telefonda tartıştığı, Özay'ın kendisine "Hadsiz, haddini bil" dediği için onu da öldürmeyi planladığı öğrenildi. Yolcu'nun whatsapp grubuna cinayetin hemen ardından "iki kişinin işi bitti, sırada iki kişi kaldı" yazdığı ortaya çıktı. Cinayetlerden sonra Yolcu, olay yerine gelen polise teslim olmuştu. Tutuklanan katilin sosyal medyada paylaştığı bir videoda, gözü kapalı bıçak kullanıp, mantar doğradığı yer aldı. (Ümit Erkan DEMİRCAN)