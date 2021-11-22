Cani pizzacı Turgut Yolcu'nun işadamı Süha ve eşi Nilgün Sümer’i öldürmeyi planladığı ortaya çıktı





HADSİZ, HADDİNİ BİL

Apartmanın alt katında pizza dükkanı işleten Turgut Yolcu'nun cinayetlerden önce İsmail Özay ile telefonda tartıştığı, Özay'ın kendisine "Hadsiz, haddini bil" dediği için onu da öldürmeyi planladığı öğrenildi. Yolcu'nun whatsapp grubuna cinayetin hemen ardından "iki kişinin işi bitti, sırada iki kişi kaldı" yazdığı ortaya çıktı. Cinayetlerden sonra Yolcu, olay yerine gelen polise teslim olmuştu. Tutuklanan katilin sosyal medyada paylaştığı bir videoda, gözü kapalı bıçak kullanıp, mantar doğradığı yer aldı. (Ümit Erkan DEMİRCAN)