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    • Yaşam
    • 22.11.2021 17:55
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    • 22.11.2021 18:10
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    Büyük acı! Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Bolu’da acı bir olay yaşandı. Seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktördeki İdris Arat (73) ve eşi Nazile Arat (73) hayatlarını kaybetti. Anne ve babasının ölüm haberini alan kızları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

    İHA
    Yok böyle acı!

    Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktördeki İdris Arat (73) ve eşi Nazile Arat (73) hayatlarını kaybetti.

    Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Kındıra köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.

    DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ
    Takla atan traktör yol üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan yan devrilerek durabildi.

    Traktörün devrildiğini ve 2 kişinin hareketsiz halde traktörün yanında yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    OLAY YERİNDE VEFAT ETTİLER
    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede traktör sürücüsü İdris Arat ve yanında bulunan eşi Nazile Arat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Arat çiftinin cenazeleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

        KIZLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
        Anne ve babasının hayatını kaybettiği yere gelen kızları sinir krizleri geçirdi. Uzun süre gözyaşı döken kadın, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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