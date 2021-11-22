Büyük acı! Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktördeki İdris Arat (73) ve eşi Nazile Arat (73) hayatlarını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Kındıra köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.
DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ
Takla atan traktör yol üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan yan devrilerek durabildi.
Traktörün devrildiğini ve 2 kişinin hareketsiz halde traktörün yanında yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE VEFAT ETTİLER
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede traktör sürücüsü İdris Arat ve yanında bulunan eşi Nazile Arat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.