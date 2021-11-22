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    • Yaşam
    • 22.11.2021 17:21
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    • 22.11.2021 17:21
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    Ağrı'da feci kaza! 4 aylık hamile sürücü hayatını kaybetti

    Ağrı-Erzurum karayolunda öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. E.A. (63) yönetimindeki araç, Elif Günakın'ın kullandığı bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

    Feci kaza! 4 aylık hamile sürücü hayatını kaybetti

    Ağrı'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden, 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın (38), hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı.

    Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ağrı - Erzurum kara yolunda meydana geldi. Eleşkirt ilçesine doğru giden E.A. (63) yönetimindeki 06 DH 0312 plakalı otomobil ile Elif Günakın'ın kullandığı 04 AAK 048 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı.

    Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 aylık hamile olan Elif Günakın hayatını kaybetti. Yaralanan E.A. ile eşi M.A. (58) ve kızı A.A. (22), sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolu daha sonra kontrollü olarak yeniden açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Ağrı'da feci kaza! 4 aylık hamile sürücü hayatını kaybetti
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