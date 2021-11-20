Kırıkkale'de tıra arkadan çarpan araç takla attı! 1 ölü, 1 ağır yaralı





32 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve polis ekiplerince çıkartıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı.