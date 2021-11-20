Hakkari'de diploma 'Yağan' ev: 2 doktor, 1 diş hekimi, 4 öğretmen ve bir hemşire...

Hakkari Yüksekova'da yaşayan Emin Yağan, eşi Fatma ile 40 yıl lokanta çalıştırdı. Çorba satıp 10 çocuğuna baktı. Her türlü zorluğa göğüs gererek çocuklarının okumasını sağladı. Kimi zaman evinde lambalar yanmadı. Ama çocuklar el feneri ve mum ışığında çalıştı. Tek soba evi ısıtmayınca kardeşler battaniyeye sarılıp ders çalıştı.







İlk olarak Adem Yağan, tıp fakültesini kazandı. Ardından 7 kardeşi de üniversiteli olup aileyi gururlandırdı.



Baba Emin Yağan gurur tablosunu şu sözlerle anlattı: Hepsiyle gurur duyuyorum. Şimdi arabalar, servisler var. Kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Eskiden şartlar zordu. Çocukların okuduğunu görünce seviniyorum.

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