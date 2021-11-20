Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymişti! Kubilay Toptaş'ın müthiş hayat hikayesi: 4 kez kalbi durdu, 2 kez kanseri yendi...

Kubilay Toptaş (48) Almanya'da doğdu. 1993 yılında Gaziantepspor'a transfer oldu. Daha sonra da Fenerbahçe, Çanakkale, Göztepe, Vanspor ve Bursaspor'da top koşturdu.
Ancak başarılarla dolu hayatı aslında "Yok böyle bir hayat" dedirten mücadeleyle doluydu. Çünkü tam 10 kez ölüme çalım atıp hayata tutunmuştu.
İşte Kubilay Toptaş'ın ağzından yaşadığı mücadele:
DOKTOR ÖLDÜ...
"2000 yılıydı. Göztepe antrenmanında halsizlik hissettim. Hastanede lösemi olduğumu öğrendim. Türkiye'de belki testler yanlıştır diyerek Almanya'ya gittim. Teşhis aynıydı. 'Anne ben ölüyorum' dedim. 'Hayır oğlum sen gripsin, iyileşeceksin' dedi. O gün benim için mücadele başladı. Defalarca kemoterapi gördüm. 4 kez kalbim durdu ama yılmadım.
5. ayın sonunda lösemiyi yendim. Bursaspor'a transfer oldum. Ancak hastalığım nüksetti. Almanya'ya gittim. Alman bir kadının iliği 10'da 6 oranında uydu. Doktor 'Nakil olsa da yaşama şansın yüzde 15' dedi. Doktora 'Ben yaşayacağım hem de senden uzun dedim. İyileştikten sonra kontrol için hastaneye gittim. Beni tedavi eden doktor lösemiden ölmüştü.