Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymişti! Kubilay Toptaş'ın müthiş hayat hikayesi: 4 kez kalbi durdu, 2 kez kanseri yendi...

Kubilay Toptaş (48) Almanya'da doğdu. 1993 yılında Gaziantepspor'a transfer oldu. Daha sonra da Fenerbahçe, Çanakkale, Göztepe, Vanspor ve Bursaspor'da top koşturdu.



Ancak başarılarla dolu hayatı aslında "Yok böyle bir hayat" dedirten mücadeleyle doluydu. Çünkü tam 10 kez ölüme çalım atıp hayata tutunmuştu.