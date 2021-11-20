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    Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymişti! Kubilay Toptaş'ın müthiş hayat hikayesi: 4 kez kalbi durdu, 2 kez kanseri yendi...

    Fenerbahçeli eski yıldız Kubilay Toptaş, mucizeye koştu. 4 kez kalbi durdu. 2 kez kanseri yenip ilik ve akciğer nakli oldu. Hastalıklar gözlerini vurdu. İntihar teşebbüsünde bulundu. Ama o ölüme 10 kez çalım atıp hayata tutundu: Günde 84 hap içiyorum. Yaşamak çok güzel...

    Çok yaşa Kubilay

    Kubilay Toptaş (48) Almanya'da doğdu. 1993 yılında Gaziantepspor'a transfer oldu. Daha sonra da Fenerbahçe, Çanakkale, Göztepe, Vanspor ve Bursaspor'da top koşturdu.

    Ancak başarılarla dolu hayatı aslında "Yok böyle bir hayat" dedirten mücadeleyle doluydu. Çünkü tam 10 kez ölüme çalım atıp hayata tutunmuştu.



    İşte Kubilay Toptaş'ın ağzından yaşadığı mücadele:

    DOKTOR ÖLDÜ...
    "2000 yılıydı. Göztepe antrenmanında halsizlik hissettim. Hastanede lösemi olduğumu öğrendim. Türkiye'de belki testler yanlıştır diyerek Almanya'ya gittim. Teşhis aynıydı. 'Anne ben ölüyorum' dedim. 'Hayır oğlum sen gripsin, iyileşeceksin' dedi. O gün benim için mücadele başladı. Defalarca kemoterapi gördüm. 4 kez kalbim durdu ama yılmadım.



    5. ayın sonunda lösemiyi yendim. Bursaspor'a transfer oldum. Ancak hastalığım nüksetti. Almanya'ya gittim. Alman bir kadının iliği 10'da 6 oranında uydu. Doktor 'Nakil olsa da yaşama şansın yüzde 15' dedi. Doktora 'Ben yaşayacağım hem de senden uzun dedim. İyileştikten sonra kontrol için hastaneye gittim. Beni tedavi eden doktor lösemiden ölmüştü.



        Nakil olup iyileştim. İlaçlar gözlerimi vurmuştu. Futbolu katarakt yüzünden bıraktım. 2007'de Türkiye'ye geldim. 2016-2017 arası bel fıtığı ve kalçadadan kist ameliyatı oldum. Bu sırada nefes darlığı başladı. 37 kiloya düştüm. Akciğerlerim bitmişti. Bir gece intihara karar verdim. Bu sırada kardeşim Nejla uyanmıştı. 'Ağabey kalk, akciğer bulundu' dedi. Bu haberle yine yeniden doğdum.



        Kortizon Toptaş'ın vücudunu şişirmiş, ciğerlerini bitirmişti.
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        Haberler Yaşam Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymişti! Kubilay Toptaş'ın müthiş hayat hikayesi: 4 kez kalbi durdu, 2 kez kanseri yendi...
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