Almanya'da sevgilisinden ayrılmak isteyen Derya Seyhun katledildi





Erkek arkadaşı ve ailesi tarafından istenmeyen genç kız, kendi ailesinin desteğiyle çocuğunu dünyaya getirdi. Ali Şakir adını verdiği oğlunu Alman vatandaşı annesi, babası ve iki kız kardeşiyle birlikte büyüten Derya, ayrılmak istediğini söyledi. Çılgına dönen sevgilisi, önce Derya Seyhun'u bıçakladı. Öldükten sonra kendi oğlu Ali'yi de öldürdü. Cesetleri de Ren Nehri'ne attı. Köln polisi dün, annenin eski erkek arkadaşı ve çocuğun babası olduğu belirtilen 24 yaşındaki adı açıklanmayan Türk genci gözaltına aldı. Savcılık, cinayet şüphesiyle tutuklama emri başvurusunda bulunduklarını duyurdu. Köln Savcılık Sözcüsü Ulrich Bremer, "Cinayetin Niehl Limanı'nda işlendiğini düşünüyoruz. Anne ve oğlu son olarak 14 Kasım'da zanlı ile burada görüldü. Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti reddediyor" dedi. Köln polisi, 40 farklı bölgedeki kameraların incelendiğini ve Derya Seyhun ile sevgilisinin tartışmalarının detaylarının ortaya çıkacağını açıkladı.