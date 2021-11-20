Alkollü araç kullandı yakalanınca kıvırdı: 2 duble zorunlu içtim

Alkol muayenesinde sürücü 1.46 promil alkollü çıkarken, basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullandınız?" sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. İmalathanesine müşterisinin geldiğini anlatan alkollü sürücü, "2 duble içtim, vallahi 2 duble içtim. Evime gidebilirim. Zorunlu içtim yani. Neden biliyor musun? Müşteri için zorunlu içtim. Benim iş yerim var Yeşilova'da. Yürüyen konteynır karavana imalatı yapıyorum. Müşterim geldi, almak zorunda kaldım. Normalde almam tamam mı? Normalde alkol kullanmam Ama kendim bilinçliyim. Evime gidebilirim" dedi.