Kandil gecelerinde hangi namaz kılınır? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı



On geceye yemin olsun. (Fecr/1-5) Bu ve benzeri ayetlerde bazı zamanlara özel anlam yükletildiği belirtiliyor. Hadislerde de belli zamanlara işaret var. Mesela Şaban ayının ortasındaki (Beraat) gecesini ihya etmeye övgü ve teşvik vardır. Bu gecelere özel bazı namazlara bazı hadislerde işaret varsa da; bizim tavsiyemiz bu gecelerde bolca kaza namazı kılmaktadır. Bu gecelerde Kur'an okumak, Salat ve Selam getirmek, tövbe ve istiğfar etmek daha isabetli olur.