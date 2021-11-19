Kandil gecelerinde hangi namaz kılınır? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Kur'an-ı Kerim'de belli zamanlar ve günler övülmüştür.
Biz onu (Kur'an'ı) mübarek gecede indirdik. (Duhan/1-3)
Leyle-i Kadir bin aydan hayırlıdır. (Kadir Suresi)
On geceye yemin olsun. (Fecr/1-5) Bu ve benzeri ayetlerde bazı zamanlara özel anlam yükletildiği belirtiliyor. Hadislerde de belli zamanlara işaret var. Mesela Şaban ayının ortasındaki (Beraat) gecesini ihya etmeye övgü ve teşvik vardır. Bu gecelere özel bazı namazlara bazı hadislerde işaret varsa da; bizim tavsiyemiz bu gecelerde bolca kaza namazı kılmaktadır. Bu gecelerde Kur'an okumak, Salat ve Selam getirmek, tövbe ve istiğfar etmek daha isabetli olur.
SORU: Kul hakkı ile ilgili bir namaz var mı?