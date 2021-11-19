İstanbul'da kalp nakli bekleyen Emirhan Taçyıldız yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

İstanbul'da kalp nakli için bekleyenler arasında Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız doğum günü öncesi hastane odasından Türkiye'ye seslenip "Ben olsam ben de organlarımı bağışlardım" demişti. Tüm Türkiye'yi duygulandıran Emirhan Taçyıldız, doğum gününde hayatını kaybetti. Amcası, "Emirhan'ın ölümü sonrası bütün aile organlarımızı bağışlama kararı aldık" dedi.

İKİ EMİR ACI

İstanbul Halkalı'daki özel bir hastaneye Ağustos 2019'da başvuran Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in şüpheli ölümüyle ilgili görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Hemşire P.Y., bebeğe yüksek doz ilaç verildiğini itiraf etti. "İlacın dozu eczanede yanlış girilmiş, uyardım. Düzelttiler ancak yine de fazla doz olan ilacı göndermişler" dedi. Sema ALİM DALGIÇ

HAYALLERİ YARIM KALDI

İstanbul Bakırköy'de Ahmet Hakan Güner motosikletiyle seyir halindeyken bir sürücüyle tartıştı. Daha sonra yoluna devam eden Güner, Ataköy köprüsünün altına geldiği esnada bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken kazaya karışan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Güner, iki gün süren yaşam mücadelesinden galip çıkamadı. Güner'in yakınları çarpıp kaçan araç sürücüsünün yakalanmasını istedi.

VAHŞETİN ÖZ EVLADI

İstanbul'da Çağrı Ekici, annesi Sakine ve babası Yusuf'u katletti. Ardından siyanür içip intihar etti! Caninin, Ekici çifti tarafından evlatlık alındığı belirlendi.