İstanbul Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 765 lira para, 3 altın bilezik, 2 altın yüzük, 4 altın küpe ve zincire takılı 1 altın kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.