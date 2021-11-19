Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İrlanda'dan Türkiye'ye saç ekimi için geldi! Yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti

    Kemal Güneş, bir dizi estetik ameliyatı için İstanbul’a geldi. Şişli’de saç ekiminin ardından girdiği yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti. Güneş'in saç ekiminden sonra diğer estetik ameliyatları olmak istemediği ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyata sokulduğu öğrenildi.

    Pestetik!

    İrlanda'da kuaförlük yapan 3 çocuk babası Kemal Güneş (40), saç ektirme, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatları için İstanbul Şişli'deki bir tıp merkeziyle anlaştı. Saç ekiminin ardından yağ aldırma ameliyatına giren Güneş, fenalaştı. İki kez kalbi duran talihsiz adam, hayatını kaybetti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Polis, doktorlar A.M.U. (38), S.C. (55) ve anestezi doktoru D.B'nin (48) de arasında bulunduğu 14 kişinin şüpheli ve tanık olarak ifadesini aldı. Güneş'in saç ekiminden sonra diğer estetik ameliyatları olmak istemediği ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyata sokulduğu öğrenildi.
    Yunus Emre KAVAK

    KAÇAK EKİM!
    İtalya'da     yaşayan İbrahim Gül (27), 2 ay önce İstanbul'a geldi. Bağcılar'da saç ektirirken hayatını kaybetti. Sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Gül'ün avukatı Selçuk Vural, "Kan tahlili yapılmadı. Hastaların hangi rahatsızlıkları olduğu sadece beyanla olacak bir şey değil. Tabiri caizse bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü hastanenin saç ekimi yaptığı yer ile işlemin yapıldığı yer farklı. Hastanın kaydı yok, çalışanlar dışarıdan geliyor." dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ankara’da apartmanda patlama
    Haberler Yaşam İrlanda'dan Türkiye'ye saç ekimi için geldi! Yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti
        SON DAKİKA