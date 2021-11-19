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    Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani 10 kılıç darbesiyle öldürmüş

    Canavar katilin, Başak Cengiz’i tam 10 kılıç darbesiyle katlettiği belirlendi. Mimar Başak Cengiz'in sağ omzunda, göğüs kafesinde, karnında, ayaklarında öldürücü yaraların olduğu ortaya çıktı.

    Kılıç yarası!

    İstanbul'da Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in otopsi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi doktor raporunda, kılıç yaraları anlatıldı. Cengiz'in sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hattında 20-25 santimetrelik 4 adet kesi olduğu belirtildi.

    10 KEZ SAPLAMIŞ
    Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kılıç yarası olduğu vurgulandı.

    Genç kadını hunharca katleden Can Göktuğ Boz'un, olay sonrası teslim olmamak için polislere de direndiği ortaya çıktı.

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    Haberler Yaşam Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani 10 kılıç darbesiyle öldürmüş
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