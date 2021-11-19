Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani 10 kılıç darbesiyle öldürmüş

İstanbul'da Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in otopsi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi doktor raporunda, kılıç yaraları anlatıldı. Cengiz'in sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hattında 20-25 santimetrelik 4 adet kesi olduğu belirtildi.

10 KEZ SAPLAMIŞ

Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kılıç yarası olduğu vurgulandı.

Genç kadını hunharca katleden Can Göktuğ Boz'un, olay sonrası teslim olmamak için polislere de direndiği ortaya çıktı.