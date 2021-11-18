'Osteosarkom' ile mücadele ediyordu! İzmir'de İpek Şimşek şimdi çocuklara umut oluyor

Bayraklı ilçesinde yaşayan İpek Şimşek'e, 2018'nin Eylül ayında sol bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle başvurduğu Ege Üniversitesi Hastanesi'nde halk arasında kemik kanseri olarak bilinen 'osteosarkom' teşhisi konuldu.

Doktorlar, İpek'in protez ameliyatı olması gerektiğini aileye bildirince özel bir hastanede yapılması planlanan ameliyatın masrafı olan 90 bin TL, bir hayırsever tarafından karşılandı. Operasyon geçiren Şimşek, yüzde 90 oranında kanseri yendi.

ZOR OLANI BAŞARDI

Daha sonra kanser akciğerinde yeniden nüksetti. 3 yıl boyunca defalarca kemoterapi gören ve toplam 10 ameliyat geçiren İpek, yaklaşık 9 ay önce kanseri tamamen yendi. Onkoloji servislerindeki çocukların yaşadıklarından etkilenerek yardım kampanyası başlatan İpek, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuklara umut oluyor.

Tedavi gördüğü sırada kendisine gelen hediyelerle mutlu olduğunu belirten Şimşek, "Küçücük şeylerle mutlu oluyordum. O an hissettiğim şey çok farklıydı. Burada çok fazla çocuk var, hediye alarak mutlu etmek istedim" dedi.