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    • Yaşam
    • 18.11.2021 10:51
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    • 18.11.2021 10:51
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    Düğün konvoyunda silahlı çakarlı maganda

    Maltepe’de düğün konvoyuna sahte çakar tertibatı taktığı otomobille katılan bir vatandaş yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı. Polis tarafından yakalanan şahsa bin 339 TL para cezası kesildi.

    Silahlı çakarlı maganda enselendi

    Olay, geçtiğimiz Salı günü Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün eğlencesi için gerçekleştirilen konvoya sahte çakar taktığı araçla katılan Mehmet Çiltepe isimli şahıs aracından çıkarak yanında taşıdığı kurusıkı silahla rastgele havaya ateş açtı.

    Düğün konvoyunda terör estiren şüpheli şahıs o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca polis ekipleri harekete geçti.


    Şahıs polis ekipleri tarafından ikametinde yakalandı. Yapılan adli işlemle birlikte şahsa trafik yönünden de bin 339 TL trafik para cezası uygulandı.
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        Haberler Yaşam Düğün konvoyunda silahlı çakarlı maganda
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