Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.11.2021 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2021 11:24
    ABONE OL

    Beşiktaş’ta otomobil devrildi! Sürücü yara almadan kurtuldu

    İstanbul Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Trafiktekilerin araçtan çıkardığı sürücü yara almadan kurtuldu. Bir süre aksayan trafik kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Beşiktaş’ta otomobil devrildi!

    Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu Caddesi'nden Ulus yönüne ilerleyen Ahmet Eren, keskin viraj çıkışında kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Daha sonra bariyerlere çarpan otomobil yan dönerek durdu. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak Ahmet Eren'in otomobil içinden çıkmasına yardımcı oldu. Kazayı yara almadan atlatan ve bir süre şok yaşayan sürücüyü vatandaşlar sakinleştirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

    Bir süre aksayan trafik kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın
    Haberler Yaşam Beşiktaş’ta otomobil devrildi! Sürücü yara almadan kurtuldu
        SON DAKİKA