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    • Yaşam
    • 17.11.2021 16:48
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    • 17.11.2021 16:48
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    Üsküdar'da korkutan yangın! Alevler bir anda binayı sardı

    Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da bulunan 2 katlı bir binanın çatı bölümünde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, binada yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.

    Üsküdar’da korkutan yangın! Alevler bir anda binayı sardı

    Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında alevler çatıyı sardı. Görenlerin durumu bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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