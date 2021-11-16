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    Trabzon'da minik Ömer Asaf mucizesi!

    Trabzon'da 2 yaşındaki Ömer Asaf önce lenf kanserini yendi. Ardından lösemiye yakalanan Ömer bebek, ablası Beyzanur Asaf'tan alınan ilikle sağlığına kavuştu.

    Ömer Asaf mucizesi

    Trabzon'da bir yıl önce solunum şikayetiyle KTÜ Farabi Hastanesine başvuran 2 yaşındaki Ömer Asaf'a yapılan tetkikler sonrası lenf bezi kanseri teşhisi konuldu.



    Tedavisinin devam ettiği süreçte de lösemi kanserine de yakalanan 2 yaşındaki Ömer Asaf, 17 yaşındaki ablası Beyzanur'dan alınan kik hücre ile 2 kanseri de yenerek sağlığına kavuştu. Ömer Asaf'ın diğer ablası Hatice Çelik (21), "hastanedeki yapılan tedavi ile kardeşim hayata tutundu. Beyzanur kardeşimden alınan kemik iliği ile 2 kanseri de yendi. Allah doktorlarımızdan ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.



    AİLESI ŞİMDİ ÇOK MUTLU
    Ömer Asaf'ın ailesi de şimdi zor günleri atlatmanın mutluluğunu yaşıyor. Çünkü o zor süreçte adeta hastanede bir yaşam sürdüler. Hem de büyük korku ve endişeyle.

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    Haberler Yaşam Trabzon'da minik Ömer Asaf mucizesi!
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