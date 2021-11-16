Trabzon'da minik Ömer Asaf mucizesi!





Tedavisinin devam ettiği süreçte de lösemi kanserine de yakalanan 2 yaşındaki Ömer Asaf, 17 yaşındaki ablası Beyzanur'dan alınan kik hücre ile 2 kanseri de yenerek sağlığına kavuştu. Ömer Asaf'ın diğer ablası Hatice Çelik (21), "hastanedeki yapılan tedavi ile kardeşim hayata tutundu. Beyzanur kardeşimden alınan kemik iliği ile 2 kanseri de yendi. Allah doktorlarımızdan ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.