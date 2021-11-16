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    Yazıklar olsun böyle eşe! Annesine destek için gitti, kocası boşanma davası açtı (Yaşam haberleri)

    İzmir'den Kuşadası'na yalnız yaşayan annesi Fatma Yetik'in yanına zor günlerinde destek olmak için giden bir çocuk annesi yönetici asistanı Funda Gül Karaca'ya bilgisayar mühendisi eşi Gökhan Karaca (38) 'gereğinden fazla Kuşadası'ndan kaldığı ve kendisini ihmal ettiği' gerekçesiyle boşanma davası açtı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Kasım yaşam haberleri...

    Vefasız koca

    Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) ablası Funda Gül Karaca (36) kardeşinin acısı henüz dinmemişken ikinci bir şok daha yaşadı.



    İzmir'den Kuşadası'na yalnız yaşayan annesi Fatma Yetik'in yanına bu zor günlerinde destek olmak için giden bir çocuk annesi yönetici asistanı Funda Gül Karaca'ya bilgisayar mühendisi eşi Gökhan Karaca (38) 'gereğinden fazla Kuşadası'ndan kaldığı ve kendisini ihmal ettiği' gerekçesiyle boşanma davası açtı. 3 yıllık evli Karaca çiftinin 2 yaşında Asrın Akash isminde bir çocukları da bulunuyor.



    LEBLEBİ CAN ALDI
    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, önceki gece evinde leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Şenel Alptekin'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



        KARAMEL'İN ACI SONU
        Mersin'de çok havladığı için sahibi tarafından ses telleri kesildikten sonra dinlenme tesisine bırakılan köpeği tesiste manavlık yapan Naz Güllü sahiplendi. Karamel adını verdiği köpeğini bu kez de bir TIR şoförünün görmesine rağmen durmayarak ezdiğini söyleyen Naz Güllü; "Karamel karnındaki yavrularıyla öldü. Maalesef bu dünyada caniler bitmiyor" dedi.

        DELIBAŞ'I VURDU AMA KAÇAMADI
        İzmir Bornova'da Şerafettin Delibaş evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda can verdi. Bir süre sonra şüpheli T.T, olayda kullandığı öne sürülen tabancayla yakaladı.

        CEPHANELİK GİBİ
        Antalya Kepez'de iki kuyumcudan 4 kilo altın çalarak kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının evinde birçok silaha da el konuldu.

        HEM ANNE HEM BABA!
        Konya'da daha annesinin karnındayken beyincik dokusu dışarda ve kalbinde 3 delik olduğu tespit edilen küçük Mehmet Eymen, bu hastalıklarını atlattığı sırada otizm olduğu ortaya çıktı. 1 yıl önce eşinden boşanan baba Sabri Buğday, 7,5 yaşındaki kızı Zeynep ve oğlu Mehmet Eymen'e hem annelik hem babalık yapıyor. Yaşama tutunabilmek için mücadele verdiklerini anlatan Sabri Buğday, "Oğlum doğmadan önce, 'isterseniz alalım' dediler. Ama kabul etmedik. 3 günlükken beyin ameliyatı oldu. Kalbindeki delik kapandı. Şimdi de otizmle savaşıyoruz. Bunu da aldığımız derslerle ve eğitimle yeneceğiz. Çocuklarım için gece-gündüz çalışmaya razıyım" dedi. Tolga YANIK

        TADİLATTAN BERAAT
        Oyuncu         Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye A.'nın, dededen kalma bina ile ilgili olarak başı derde girdi. Beşiktaş Belediyesi tarafından bir dönem yurt olarak kullanılan 5 katlı binada, imar affından yararlanarak tadilat yapıldığı iddia edildi. İmar kirliliğine neden olmak suçundan ihbar edilen iki kardeş, yargılamanın sonucunda beraat etti. Dilek YAMAN DEMİR

        ATEŞ HATTI!
        Belarus-Polonya         sınırındaki "Kuznitsa"kontrol noktasında büyük bir panik hali var. Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırımları, Başkan Alexander Lukashenko'nun "Bedel öderler" açıklaması, sınırdaki gerilimi daha da arttırdı. Polonyalı yetkililer, sınırı geçmek isteyenlere ateş edileceğini açıkladı. Belarus'ta bekleyen göçmenlerden bazıları canını hiçe sayarak geçmeye kalktı.

        GELİN VE DAMADA 1.2 MİLYON LİRA
        Şırnak Silopi'de Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde takılar adeta havada uçuştu. Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftine tam 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı. Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdi.



        89 MILYON LIRA DEVRETTİ
        6 + JOKER bilen çıkmayınca 89 milyon 453 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 97 bin 490'ar lira, 4 bilenler bin 418'er lira, 3 bilenler 98'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



        2 TALİHLİYE 116'ŞAR BİN LİRA
        10 bilen 2 kişi, 116 bin 365'er lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 499'ar lira, 8 bilenler 171'er lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        TEPEDEKİ TEK MEZARIN HİKAYESİ
        Batman'ın         Gerçüş kaymakamı Fahrettin Önal, 87 yıl önce ölen 1 yaşındaki kızı Sevil'i evinin karşısındaki tepeye defnetti. Her sabah pencereden kızına bakıp dua etti. O kız, Senarist Safa Önal'ın kız kardeşiydi

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        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
        Haberler Yaşam Yazıklar olsun böyle eşe! Annesine destek için gitti, kocası boşanma davası açtı (Yaşam haberleri)
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