



KARAMEL'İN ACI SONU

Mersin'de çok havladığı için sahibi tarafından ses telleri kesildikten sonra dinlenme tesisine bırakılan köpeği tesiste manavlık yapan Naz Güllü sahiplendi. Karamel adını verdiği köpeğini bu kez de bir TIR şoförünün görmesine rağmen durmayarak ezdiğini söyleyen Naz Güllü; "Karamel karnındaki yavrularıyla öldü. Maalesef bu dünyada caniler bitmiyor" dedi.



DELIBAŞ'I VURDU AMA KAÇAMADI

İzmir Bornova'da Şerafettin Delibaş evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda can verdi. Bir süre sonra şüpheli T.T, olayda kullandığı öne sürülen tabancayla yakaladı.



CEPHANELİK GİBİ

Antalya Kepez'de iki kuyumcudan 4 kilo altın çalarak kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının evinde birçok silaha da el konuldu.

HEM ANNE HEM BABA!

Konya'da daha annesinin karnındayken beyincik dokusu dışarda ve kalbinde 3 delik olduğu tespit edilen küçük Mehmet Eymen, bu hastalıklarını atlattığı sırada otizm olduğu ortaya çıktı. 1 yıl önce eşinden boşanan baba Sabri Buğday, 7,5 yaşındaki kızı Zeynep ve oğlu Mehmet Eymen'e hem annelik hem babalık yapıyor. Yaşama tutunabilmek için mücadele verdiklerini anlatan Sabri Buğday, "Oğlum doğmadan önce, 'isterseniz alalım' dediler. Ama kabul etmedik. 3 günlükken beyin ameliyatı oldu. Kalbindeki delik kapandı. Şimdi de otizmle savaşıyoruz. Bunu da aldığımız derslerle ve eğitimle yeneceğiz. Çocuklarım için gece-gündüz çalışmaya razıyım" dedi. Tolga YANIK

TADİLATTAN BERAAT

Oyuncu Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye A.'nın, dededen kalma bina ile ilgili olarak başı derde girdi. Beşiktaş Belediyesi tarafından bir dönem yurt olarak kullanılan 5 katlı binada, imar affından yararlanarak tadilat yapıldığı iddia edildi. İmar kirliliğine neden olmak suçundan ihbar edilen iki kardeş, yargılamanın sonucunda beraat etti. Dilek YAMAN DEMİR

ATEŞ HATTI!

Belarus-Polonya sınırındaki "Kuznitsa"kontrol noktasında büyük bir panik hali var. Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırımları, Başkan Alexander Lukashenko'nun "Bedel öderler" açıklaması, sınırdaki gerilimi daha da arttırdı. Polonyalı yetkililer, sınırı geçmek isteyenlere ateş edileceğini açıkladı. Belarus'ta bekleyen göçmenlerden bazıları canını hiçe sayarak geçmeye kalktı.

GELİN VE DAMADA 1.2 MİLYON LİRA

Şırnak Silopi'de Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde takılar adeta havada uçuştu. Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftine tam 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı. Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdi.