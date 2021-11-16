Sakarya'da yaşanan olayda adeta mucize gerçekleşti! Mikrodalga ışınları ile yavruları kurtardılar

Sakarya'da Yıldız Güzelsoy (47), 20 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Tüp bebek tedavisiyle üçüz bebeklere hamile kalan Güzelsoy, bebeklerinden birinin gelişim problemi olduğunu ve yaşama şansı bulunmadığını öğrenince adeta yıkıldı.

Doktorlar, bu bebeğin vefat etmesi durumunda diğer bebeklerin hayatının riske girecek olması nedeniyle hemen harekete geçti.

Yaşama şansı olmayan bebek ile diğer ikisi arasındaki kan alışverişi, 24. haftada hamilelikte pek nadir kullanılan bir yöntem olan mikrodalga ışınları kullanılarak kesildi.

Güzelsoy, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi'ndeki ışın tedavisiyle hayatı kurtarılan iki bebeği, 32. haftada kucağına aldı.