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    Sakarya'da yaşanan olayda adeta mucize gerçekleşti! Mikrodalga ışınları ile yavruları kurtardılar

    Anne karnındaki üçüzlerden biri yaşama şansını kaybetti. Doktorlar, mikrodalga ışınları ile diğer iki yavruyu kurtardı. Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Anne 24 hafta gebeyken işlemi yaptık. Yaklaşık 8 hafta takibimiz oldu ve 32. haftanın sonunda doğum gerçekleşti" dedi. Doç. Dr. İskender, doğum sonunda iki erkek bebeğin sağlıkla dünyaya geldiğini belirtti. Anne Güzelsoy, "Doktorlar, uyguladıkları tedaviyle hem beni, hem de diğer iki yavrumu kurtardı" dedi.

    Mikrodalga ile yıldızlı doğum

    Sakarya'da Yıldız Güzelsoy (47), 20 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Tüp bebek tedavisiyle üçüz bebeklere hamile kalan Güzelsoy, bebeklerinden birinin gelişim problemi olduğunu ve yaşama şansı bulunmadığını öğrenince adeta yıkıldı.

    Doktorlar, bu bebeğin vefat etmesi durumunda diğer bebeklerin hayatının riske girecek olması nedeniyle hemen harekete geçti.

    Yaşama şansı olmayan bebek ile diğer ikisi arasındaki kan alışverişi, 24. haftada hamilelikte pek nadir kullanılan bir yöntem olan mikrodalga ışınları kullanılarak kesildi.

    Güzelsoy, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi'ndeki ışın tedavisiyle hayatı kurtarılan iki bebeği, 32. haftada kucağına aldı.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da yaşanan olayda adeta mucize gerçekleşti! Mikrodalga ışınları ile yavruları kurtardılar
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