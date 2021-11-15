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    • Yaşam
    • 15.11.2021 21:45
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    • 15.11.2021 21:56
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    Fena kaza! İki motosikletli çarpıştı

    Son dakika haberleri... Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki motosikletli çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    İki motosikletli çarpıştı!

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletli çarpıştı.

    Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut A. idaresindeki 40 BB 367 plakalı motosiklet ile Semih D. yönetimindeki 41 AIR 265 plakalı motosiklet çarpıştı.

    SÜRÜCÜLER YOLA SAVRULDU
    Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
        Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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