Fena kaza! İki motosikletli çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletli çarpıştı.
Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut A. idaresindeki 40 BB 367 plakalı motosiklet ile Semih D. yönetimindeki 41 AIR 265 plakalı motosiklet çarpıştı.
SÜRÜCÜLER YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.