Beşiktaş'ta korkutan kaza: 2 kişi yaralandı



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobilde bulunan yaralılardan hangisinin sürücü olduğunu belirlemek soruşturma başlattı.