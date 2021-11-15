Masaj salonu değil fuhuş salonu! 2 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.