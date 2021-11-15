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    • Yaşam
    • 15.11.2021 10:49
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    • 15.11.2021 10:49
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    Masaj salonu değil fuhuş salonu! 2 kişi gözaltına alındı

    Mersin'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda iş yeri çalışanı 3 kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan işyeri sahibi ve işyeri sorumlusu olan T.D. ile M.Ş.S. 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Masaj salonu değil fuhuş salonu!

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalarda, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

    Operasyonda iş yeri çalışanı 3 kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan işyeri sahibi ve işyeri sorumlusu olan T.D. ile M.Ş.S. 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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    Haberler Yaşam Masaj salonu değil fuhuş salonu! 2 kişi gözaltına alındı
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