Erzincan'da feci kaza! Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, bugün saat 08. 50 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Akyazı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.D., idaresindeki 24 AAC 567 plakalı kamyonet ile R.D., yönetimindeki 34 EBS 175 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.