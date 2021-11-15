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    • Yaşam
    • 15.11.2021 10:32
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    • 15.11.2021 11:08
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    Erzincan'da feci kaza! Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

    Erzincan’da otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

    Kaza, bugün saat 08. 50 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Akyazı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.D., idaresindeki 24 AAC 567 plakalı kamyonet ile R.D., yönetimindeki 34 EBS 175 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

    Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

    Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Erzincan'da feci kaza! Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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