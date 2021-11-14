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    • Yaşam
    • 14.11.2021 15:29
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    • 14.11.2021 15:47
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    Konuşma talebi reddedilince kendisini vurdu! Yer: Kocaeli

    Kocaeli'de sevdiği kızın çalıştığı markete giden bir genç, konuşma talebi reddedilince kendisini vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 25 yaşındaki genç, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Konuşma talebi reddedilince kendisini vurdu! Yer: Kocaeli

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sevdiği kızın çalıştığı zincir markete gelen 25 yaşındaki genç, konuşma talebi reddedilince belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.

    Konuşma talebi reddedilince kendisini vurdu! Yer: Kocaeli


    Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi üzerinde bulunan zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (25) konuşmak için sevdiği kızın çalıştığı zincir markete geldi.

    Konuşma talebi reddedilen E.K., belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, genç kadın ise neye uğradığını şaşırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri E.K.'yi ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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