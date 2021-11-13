Otomobilin çarptığı dede ve torunu öldü

Bandırma-Gönen karayolunda minibüsten inen Arda Alef burada kendisini bekleyen dedesi Mimsar Karani ile buluştu. Yolun karşısına geçmek isteyen dede ve toruna, Nedim Odabaş (54) yönetimindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda Alef'in yaşamını yitirdiği belirlendi.