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    • Yaşam
    • 13.11.2021 10:11
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    • 13.11.2021 10:11
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    Fırtına sebebiyle balık fiyatları arttı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık fiyatları yükselişe geçti. Bir günlük yaşanan fırtına sebebiyle etiketler ikiye katlandı. Hamsinin kilosu ise 40 liraya dayandı.

    Fırtına çıktı! Balık fiyatları...

    Bandırma'da bir günk yaşanan fırtına balık tezgahlarında da esti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Haline gelen balık miktarında azalma görülürken, bir gün önce 20 TL'ye kadar düşen hamsi bugün kilosu 40 TL'den satışa sunuldu.

    Bir günk yaşanan fırtınanın balık fiyatlarını yükselttiğini belirten balıkçı Barış Yıldız, "Bir gün havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamadı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltti.

    Bu sabah itibariyle dün 20 TL olan Hamsi bugün 40 TL'den satılırken, sardalyanın kilosu 30 TL'den, istavridin ise 25 TL'den satılıyor. Balık halimizde ferin tanesi 40 TL'ye satılırken, levrek 30 TL'den alıcı buluyor. Bugün itibariyle fırtına dindi, yarın halimize bol miktarda balık geleceğini tahmin ediyoruz. Balık bol gelince fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.
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