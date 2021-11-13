Fırtına sebebiyle balık fiyatları arttı

Bir günlük yaşanan fırtınanın balık fiyatlarını yükselttiğini belirten balıkçı Barış Yıldız, "Bir gün havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamadı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltti.