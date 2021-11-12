Milyonlarca öğrencinin ara tatil sevinci: Tatili hak ettiler





Öğrenci velisi Bülent Kalkan, "Öğrenciler çok çalıştılar ve bu kısa tatili hak ettiler. Ben bir veli olarak çocuğum ne derse o olacak diyorum. Pandemi şartlarında zor olsa da onunla birlikte gönlümüzce gezeceğiz'' dedi.



"YATIP ZIBARACAĞIZ"

Öğrenciler ise, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yaptıklarını, pandemide ara tatilin kendilerine moral verdiğini ifade etti. Muzip bir öğrenci ise, kameraları görünce, "Biz gezip tozacağız. Ne ders çalışacağız, ne de başka bir şey yapacağız. Sadece yatıp zıbaracağız'' dedi.

Bir öğrenci ise, "Ara tatilde öğretmenlerimiz bize çok ödev verdiler. Biz canımızın istediği gibi gezip, hoplayıp, sonra da yatmak istiyoruz. Ama çok fazla ödev verilmesi yüzünden ben evde ödev yapmayı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla kitap okuyacağım" diye konuştu.

Fikret Adıyaman isimli öğrenci de, "Tatilde Cumalıkızık köyüne gideceğim. Ailemle birlikte canımın istediği gibi gezip eğleneceğim'' dedi.