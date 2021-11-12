İstanbul Bahçelievler'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi trafik kilitlendi

Bahçelievler D-100'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik akışı bir süreliğine tamamen durdu. Yaralının olmadığı zincirleme kazada bazı araçlar metrobüs hattının olduğu bariyerlere çarptı.
Zincirleme kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Bahçelievler mevki Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre aralarında 34 CC 2804 plakalı Bulgaristan Konsolosluğu'na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı.
Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu.