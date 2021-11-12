İstanbul Bahçelievler'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi trafik kilitlendi

İddiaya göre aralarında 34 CC 2804 plakalı Bulgaristan Konsolosluğu'na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı.