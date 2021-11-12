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    • Yaşam
    • 12.11.2021 15:23
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    • 12.11.2021 15:38
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    İstanbul Bahçelievler'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi trafik kilitlendi

    Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de D-100 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre durdu. Araç kuyruğu Merter'e kadar uzandı.

    D-100’de 7 araç birbirine girdi trafik kilitlendi
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    Bahçelievler D-100'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik akışı bir süreliğine tamamen durdu. Yaralının olmadığı zincirleme kazada bazı araçlar metrobüs hattının olduğu bariyerlere çarptı.


    Zincirleme kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Bahçelievler mevki Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.

    İddiaya göre aralarında 34 CC 2804 plakalı Bulgaristan Konsolosluğu'na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı.

    Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu.
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        Haberler Yaşam İstanbul Bahçelievler'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi trafik kilitlendi
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