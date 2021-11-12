Canavarca his

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28) samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27), "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı. Hakime verdiği ifade şok etkisi yarattı.

ÖLDÜRÜNCE RAHATLAMIŞ

Canım bir kadın öldürmek istedi. Kılıcı internetten almıştım. Dışarı çıktım. İlk önüme gelen kadına defalarca sapladım. Yerde yatarken bir şeyler söyledi. Anlamadım. Öldüğünü görünce eve gittim. Üzüntüm ve moralimin bozukluğu hemen geçti... Boz'un avukatlığını üstlenen anne Ayşe Nejla Yomralıoğlu, oğlunun 14 yaşından beri psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu iddia ederek gözetim altında tedavisinin yapılmasını istedi. Üç yıldır tek başına yaşadığı belirtilen Boz'un babasının Kazakistan uyruklu başka bir kadınla evlendiği öğrenildi.