Bursa ve Ordu'da koca dehşeti! 2 cani eşlerini vahşice katletti

Bursa Nilüfer'de 2019 yılında aldatılma sebebiyle boşanan Nurdan Budak (26) ve Kemal Bulut (31), 2 çocuğu için yeniden birleşti.

Ancak, Bulut tartıştığı genç kadını ormana götürüp öldürdü. Ardından eşi için kayıp ilanı verdi. 9 gündür aranan Nurdak Budak, dün bulundu. Gözaltına alınan Bulut, vahşi cinayeti itiraf etti.







Ordu Korgan'da ise İbrahim Pişkin (47), boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i, yolda yürüdüğü sırada 4 çocuğunun gözü önünde taksiyle ezdi. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Talihsiz kadın can verirken, Pişkin yakalandı.