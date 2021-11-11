Uyuşturucuya geçit vermeyen kahraman polis şehit oldu (Yaşam haberleri)

Balıkesir Havran'da uyuşturucu operasyonunda kaçan araçtaki şahıslar ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru şehit oldu. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) ağır yaralandı. Güngör, Edremit Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalanırken, kaçan Devrim E. isimli şahsın yakalanması için çalışmalara başlandı.

SÜPER LİG!

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarısıyla Turkcell Kadın 1. Ligi'ne yükseldi. Teknik ekip, Kenyalı orta saha oyuncusu Jereko ile Zambiyalı forvet Zulu'nın videolarını izleyip 3 ay takip etti. Bu sezon da, Kenya ve Zambiyalı iki kadın futbolcu takıma transfer edildi. Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur "Hepsi takımın neşe kaynağı" dedi.

87 MİLYON TL DEVRETTİ

6 + JOKER çıkmayınca 87 milyon 78 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 104'er bin lira, 4 bilenler bin 886'şar lira, 3 bilenler 111'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

1 MİLYON TL DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon lira devretti. 5 bilenler 8 bin 824'er, 4+1 bilenler 379'ar, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 28'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 11'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 5'er lira alacak.

TARİHİ SATIŞ

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözüyle tarihe geçti. Üç dizi elmastan ve toplam 112 değerli taştan oluşan bileziği için dün müzayede düzenlendi. Açık artırmaya çıkan bileziğe 8.18 milyon dolar (78 milyon lira) fiyat biçildi.

DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ

Sivas'taki Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi, binlerce paha biçilemez el yazması esere ev sahipliği yaptı. Onların arasında dünyaca sadece 50 adet bulunan Evangiles İncil'i de vardı. Yabancı bilim adamları, İncil üzerinde araştırma yapmak için soluğu Sivas'ta aldı. Kütüphane Müdürü Dahiye Karagülle "Misafirlerimiz İncil'deki resimleri Ortadoğu insanlarına benzetiyor" açıklaması yaptı.

RAVDA'NIN YÜZÜ GÜLSÜN

Van'da yaşayan Ravda Akdoğan (4), makatı kapalı olarak dünyaya geldi. Her gün sonda yardımıyla tuvaletini yapabilen küçük çocuk 3 operasyon geçirdi. Aile, yurtdışında tedavi imkanının olduğunu öğrendi. Ancak Akdoğan çiftinin maddi durumu, 150 bin liralık tedavi masraflarına yetmedi. Baba Nuraş Akdoğan, yardımseverlere seslendi: Evladımın yüzü gülsün. DİLAN KAYA

ACIYA DÜŞTÜ

Aydın'da servis hostesi Nilgün Ediz (37), hareket halindeki minibüsten düştü. Öldü. Şoför Ü.Ç. gözaltında.

BEZDAVA

Apple, ürünleri için parlatma bezi çıkardı! 19 dolara (Yaklaşık 200 TL) sattı. Samsung ise rakibine inat kampanya başlattı. Bezleri bedava dağıttı!

OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH!

Alman Vedat Alexander, evlatlık verildiğini öğrendi. Müge Anlı'dan yardım istedi. 33 yıl sonra ailesiyle bir araya geldi. Önce Müslümanlığı seçti. Şimdi de oğullarını sünnet ettirdi. "Müge Anlı'ya minnettarım" dedi.