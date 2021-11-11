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    • Yaşam
    • 11.11.2021 08:30
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    • 11.11.2021 08:30
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    Bursa'da binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

    Bursa Gemlik'te bir binanın üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa’da bir binada korkutan yangın

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir binanın üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

    Alınan bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi Akar Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Bursa'da bir binada korkutan yangın

    Güvenlik güçlerinin çevrede tedbir aldığı olayda, yangının büyüme ihtimaline karşı yakın binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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