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    • Yaşam
    • 11.11.2021 09:29
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    • 11.11.2021 09:29
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    Bakır kazanda sütle pirişilen şifalı Osmanlı salebi...

    Uludağ'a kar yağması ve havaların iyice soğuması ile birlikte Bursa'da seyyar salepçiler satışlara başladı. Soğuk havada iç ısıtan şifa kaynağı salep, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bakır kazanda sütle pirişilen Osmanlı salebi, üzerine tarçın, zencefil, ceviz ve badem dökülerek servis ediliyor. Haberin detayları...

    İHA
    Bakır kazanda sütle pirişilen şifalı Osmanlı salebi...

    Bursa Uludağ'a kar yağdı, seyyar salepçiler sokakları arşınlamaya başladı.

    Bakır kazanda sütle pirişilen Osmanlı salebi, üzerine tarçın, zencefil, ceviz ve badem dökülerek, lezzet ve râyihasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

    Her gün sabah saatlerinde Tahtakale'den yola çıkıp bütün gün Bursa sokaklarını arşınlayan seyyar salepçi Metin Aday, günde bir kazan salep sattığını söyledi.

    Başında kırmızı fesi, temiz ve beyaz önlüğüyle tarihî çarşı ve hanlar bölgesini gezen Aday, bakır kazanda 60 derecede pişirdiği hakiki salepleri satıyor.

    Salebin şifalı olduğunu ve kış günlerinde vücuda sıcaklık verdiğini anlatan Metin Aday, "Bir litre sütün içerisine bir bardak su ekleyip 60 derece ısıda kaynatıyorum. İçerisine ise bir tatlı kaşığı hakiki salep ekliyorum. Şeker kavanozunun içerisine koyup ikisini beraber karıştırıyorum. Bu işlemin sebebi ise topaklanmayı önlemek. Sürekli 60 derecede pişen sütte buharlaşana kadar pişiriyorum. Macun gibi oluyor. Üzerine ise tarçın ve zencefil, ceviz ve badem koyarak müşterilerime servis ediyorum. Günde bir kazan satıyorum. Satar satmaz da evime gidiyorum. Bir bardak salebi vatandaşlara beş liraya satıyorum. Tahtakale'den yola çıkıyor ve bütün gün çarşıyı dolaşıp salep satıyorum. İçenin içi ısınıyor. Müşterilerim ise genelde esnaflar'' dedi.

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    Haberler Yaşam Bakır kazanda sütle pirişilen şifalı Osmanlı salebi...
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