Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Canavar!

    Can Göktuğ Boz, hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz’i sokak ortasında kılıçla katletti. İfadesi tüyler ürpertti: Evden cinayet işlemek için çıktım. Erkek karşı koyarsa diye kadına saldırdım.

    Canavar!

    Kan donduran olay önceki akşam İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Üniversiteli Can Göktuğ Boz, önceki akşam evinden çıktı. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan 28 yaşındaki Başak Cengiz'e arkadan yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden yanında taşıdığı 75 santim uzunluğundaki samuray kılıcıyla genç kadını bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı! Polis, güvenlik kameralarını takibe aldı. Lüks sitede tek başına yaşayan Boz, yapılan baskında gözaltına alındı. Evinden, 15 kılıç ve bir bıçak çıktı! Duvarlardaysa "Karına bıçak sapla, mermiden kaçarken koş" yazılıydı

    BABA MÜHENDİS, ANNE AVUKAT
    BABASI bir inşaat firmasında mühendis koordinatör, annesiyse avukat olan cani, 3 sayfalık ifadesinde cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı: Evden çıkarken birini öldürmeyi planladım. Erkeğin bana karşı koyma ihtimali vardı. Bu yüzden kadını öldürmeye karar verdim. Evimdeki kılıçları internetten aldım. Pişmanım

    PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
    Tutuklanan cani Can Göktuğ Boz'un daha önce 17 gün uyuşturucu kullandığı ve bir hastanede tedavi gördüğü anlaşıldı. Boz ayrıca 5 yıl psikolojik destek almış.

    ANKARA'YA DÖNECEKTİ
    Mimar Başak Cengiz, sokak ortasında katledildi. Geçici olarak İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirilen Başak'ın, cumartesi günü Ankara'daki evine döneceği öğrenildi.

    KIZIMIN HAYALLERİNİ ÇALDI
    Baba Avni Cengiz, dün evladının cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Sözleri yürek yaktı: Proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. Kızım nişanlıydı. Biri geldi, kızımın hayallerini çaldı. Bir insan samuray kılıcıyla dolaşır mı?

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Testi kırıldı!
    Haberler Yaşam Canavar!
        SON DAKİKA