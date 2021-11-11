Kan donduran olay önceki akşam İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Üniversiteli Can Göktuğ Boz, önceki akşam evinden çıktı. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan 28 yaşındaki Başak Cengiz'e arkadan yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden yanında taşıdığı 75 santim uzunluğundaki samuray kılıcıyla genç kadını bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı! Polis, güvenlik kameralarını takibe aldı. Lüks sitede tek başına yaşayan Boz, yapılan baskında gözaltına alındı. Evinden, 15 kılıç ve bir bıçak çıktı! Duvarlardaysa "Karına bıçak sapla, mermiden kaçarken koş" yazılıydı

BABA MÜHENDİS, ANNE AVUKAT

BABASI bir inşaat firmasında mühendis koordinatör, annesiyse avukat olan cani, 3 sayfalık ifadesinde cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı: Evden çıkarken birini öldürmeyi planladım. Erkeğin bana karşı koyma ihtimali vardı. Bu yüzden kadını öldürmeye karar verdim. Evimdeki kılıçları internetten aldım. Pişmanım

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Tutuklanan cani Can Göktuğ Boz'un daha önce 17 gün uyuşturucu kullandığı ve bir hastanede tedavi gördüğü anlaşıldı. Boz ayrıca 5 yıl psikolojik destek almış.

ANKARA'YA DÖNECEKTİ

Mimar Başak Cengiz, sokak ortasında katledildi. Geçici olarak İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirilen Başak'ın, cumartesi günü Ankara'daki evine döneceği öğrenildi.

KIZIMIN HAYALLERİNİ ÇALDI

Baba Avni Cengiz, dün evladının cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Sözleri yürek yaktı: Proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. Kızım nişanlıydı. Biri geldi, kızımın hayallerini çaldı. Bir insan samuray kılıcıyla dolaşır mı?