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    Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vuran olay! Türkiye, evden salçayla kaçan Zennure Kahveci'yi konuşuyor…

    Manisa’da Zennure Kahveci, eşi Erdal’ı patlıcan almaya yolladı. Kendisi de 5 kilo salçayla evden kaçtı. Talihsiz adam Müge Anlı’nın kapısını çaldı: Karımı seviyorum. Onu bulun...

    Bak şu eşe!
    ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana kilitledi. Dün programda yaşananlarsa herkesi şaşkına çevirdi. Manisa'da yaşayan 50 yaşındaki Erdal Kahveci, eşi Zennure'nin bulunması için yardım istedi. Karısının 5 kiloluk domates salçasını da alarak evden kaçtığını söyledi!



    "Karım Zennure beni 10 kilo patlıcan almaya yolladı. Patlıcanları alıp eve döndüğümde kendisini bulamadım. 5 kiloluk salçayı da alıp gitmiş. Telefonla aradığımda ulaşamadım. Beni engellemiş. Evlenirken bana, 'Daha önce hiç evlenmemiştim. Seninle birinci evliliğim' olacak demişti. Nikah kıymaya gittiğimizde meğerse evliymiş" dedi.

    İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK
    Zennure'nin yeni bir Facebook hesabı açtığını ve durumuna 'İlişkisi yok' yazdığını da anlatan Kahveci, "Karımı seviyorum. Eve dönsün istiyorum" dedi. Salçayla kaçan Zennure, Twitter'ın gündemine yerleşti…

    Twitter;

    Evde salça ancak yemek yapacak kadar. Sanırım o yüzden kaçamıyorum.

    Önceden mangala kaçıyorlardı. Şimdi salçaya...

    Bazen uzaklara kaçmak istiyorum. Sonra aklıma salçamın olmadığı geliyor.

    Kaçarken yanıma alacağım üç şeyden biri artık salça!

    Neden salça anlatsana biraz!
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