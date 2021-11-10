Eskişehir'den mucize haber! | 10 Kasım yurttan haberler

Coronavirüs, en çok hamileleri tehdit etti. Günün mucize haberiyse Eskişehir'den geldi. 28 yaşındaki M.Ç., 26 haftalık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi.











Bir hafta sonra erken doğum yaparak üçüz kızlarını dünyaya getirdi. İki hafta tedavi gören anne taburcu edildi. Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, tedavileri 48 gündür devam eden bebeklerle ilgili "Bebeklerin ağırlıkları en küçüğü 570 gram, en büyüğü 680 gramdı. Hızla toparlanıyorlar" dedi.