Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eskişehir'den mucize haber! | 10 Kasım yurttan haberler

    Coronavirüs, en çok hamileleri tehdit etti. Günün mucize haberiyse Eskişehir'den geldi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan haberler...

    M’üç’ize

    Coronavirüs, en çok hamileleri tehdit etti. Günün mucize haberiyse Eskişehir'den geldi. 28 yaşındaki M.Ç., 26 haftalık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi.





    Bir hafta sonra erken doğum yaparak üçüz kızlarını dünyaya getirdi. İki hafta tedavi gören anne taburcu edildi. Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, tedavileri 48 gündür devam eden bebeklerle ilgili "Bebeklerin ağırlıkları en küçüğü 570 gram, en büyüğü 680 gramdı. Hızla toparlanıyorlar" dedi.



    AYRILIK DEHŞETİ
    Bartın'da, Ercan Özkavlak işyeri bastı. Kendisinden ayrılan sevgilisi Azize Gülmez (25) ve kendisine engel olmak isteyen depo çalışanı Emrullah Yıldız'ın (27) üzerine tabanca ile kurşun yağdırdı.



    Gülmez can verirken, Emrullah Yıldız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma tarafından yakalandı.




        TİTREYE TİTREYE ATEŞ ETTİM
        Konya'da 14 yaşındaki Mukaddes Erensoy'u bacağından vuran tetikçi Ayşenur Böcü konuştu: Babası, 6 yaşındaki kanserli çocuğumla beni tehdit etti. Vurmak istemedim, elim titreye titreye ateş ettim.



        40 METREDEN ÖLÜME
        Antalya'da fitness sporcusu Suat Akyol, falezlere çıktı. Saatlerce süren ikna çabası işe yaramadı. Kendini 40 metre yükseklikten denize attı. Beton etkisi yapan suya adeta çakıldı. Kurtarılamadı.



        Evli ve 1 çocuk babası Akyol, vücut geliştirme sporcusuydu...

            Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı
            Haberler Yaşam Eskişehir'den mucize haber! | 10 Kasım yurttan haberler
                SON DAKİKA