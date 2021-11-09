Fransız Akira- Janing Takahaski çifti İstanbul'da faciayı yaşadı! Hukuk savaşı başlattılar

Korkunç olayın adresi İstanbul Fatih'ti. Fransız Akira Takahaski eşi Janing ve 1 yaşındaki oğlu Sola'yla birlikte eylül ayında Paris'ten İstanbul'a geldi.

Tarihi bir otelin 202 numaralı odasına yerleşti. Bu sırada anne Juning, oğluna duş aldırmak istedi. Tam da banyodayken duşa kabinin camı büyük bir gürültüyle patlayıverdi!

Etrafa fırlayan cam parçaları, küçük bebeğin vücuduna isabet etti. Sola, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Korku dolu anlar yaşayan aileyse, paralarını alarak otelden ayrılmak istedi.

Ancak otel yönetimi, parayı iade etmeyeceklerini, hastane masraflarını da karşılamayacaklarını söyledi! Bunun üzerine baba Akira Takahaski durumu polise bildirdi. İfadesinde "Tedavi sonrası otelden ayrılmak istediğimizi belirttik. Fakat otel ücretimizi iade etmeyerek bizi zor durumda bıraktı. Hem yaralanma nedeniyle hem de dolandırılma gerekçesiyle otel yetkililerinden şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DİLEK YAMAN DEMİR.