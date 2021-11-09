Son dakika: Konya'da bir tuhaf olay! Kadın tetikçi tutan baba 14 yaşındaki kızını vurdurdu

MAHKEMEDEN KORKUNÇ KARAR

Ali Erensoy'un, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürüldü. Ali Erensoy'un aynı nedenle daha önce de kızını alıkoyup darp ettiği de ortaya çıktı.