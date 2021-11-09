Son dakika: Konya'da bir tuhaf olay! Kadın tetikçi tutan baba 14 yaşındaki kızını vurdurdu

Son dakika haberi...Konya'da, annesi ile birlikte aşçı olarak çalıştığı kafede, önceki gün cerrahi maskeli ve çarşaflı bir kadın tarafından, tabancayla bacağından vurulan Mukaddes E.'nin (14), annesinden boşanan babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Olayın ardından alınan ifadeler üzerine harekete geçen polis, eski eşi ve kızını tehdit ettiği belirlenen Ali Erensoy'u (51), evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı.
Genç kızı vuran Ayşenur B. (24) evin deposunda gizlendiği örtünün altında, saldırganı Ali Erensoy'un aracıyla kafeye götürüp getiren 34 yaşındaki Hüseyin Çekiç ise kaçmaya çalışırken yakalandı.