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    • Yaşam
    • 09.11.2021 18:55
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    • 09.11.2021 18:55
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    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Son dakika haberine göre Balıkesir Ayvalık açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen, 2 ayrı can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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