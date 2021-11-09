Atatürk sürprizi! Ahşap evde ahşap üzerine işlenmiş Atatürk'ün portre kabartması ortaya çıktı

'BU EVDE BÜYÜDÜK'

Evde 1956'dan itibaren oturan, 2014 ve 2017 yıllarında vefat eden Fatma-Ali Yanar çiftinin Antalya merkezde yaşayan oğulları Salih Yanar, evin ve portrelerin hikayesini anlattı. Evin Baysarı ailesi tarafından yaptırıldığını belirten Salih Yanar, "İsmet Baysarı, Finike'de portakal bahçeleri ve fabrikası olan biri. Babam da yanlarında 60 sene çalışmış. Sonra bu evi babama vermişler. 1956'dan 2010'a kadar da annem babam bu evde kaldı. Biz de bu evde doğduk ve büyüdük" dedi.