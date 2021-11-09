Atatürk sürprizi! Ahşap evde ahşap üzerine işlenmiş Atatürk'ün portre kabartması ortaya çıktı

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Taşınmaz Kültür Varlıkları Birimi'nin, Finike ilçesinde kültürel değere sahip Cumhuriyet dönemi ve öncesinde inşa edilen tarihi evlerle ilgili koruma ve restorasyon çalışmaları sırasında bir sürpriz yaşandı. Eski Mahalle'deki 15 bina ve 8 tescilli ev olmak üzere, 1950 yılı öncesine ait kültür varlığı değeri taşıyan 23 yapının aslına uygun şekilde restore edilmesi için çalışma başlatıldı.
Taşınmaz Kültür Varlıkları Birimi Sorumlusu Cemil Karabayram ve uzman ekiplerin yaptığı konservasyon çalışmalarında, dış cephedeki boya katmanlarının altında çıkan kabartma portrenin Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirlendi. Hilal motifinin içindeki Atatürk portresinin yanı sıra aynı şekilde hilal motifi içerisinde ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen bir başka kabartma porte daha bulundu.