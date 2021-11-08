Ömer Gürbüz: Düğün fotoğrafçısı seçerken bunlara dikkat edin

Başarılı çalışmalarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken fotoğrafçı Ömer Gürbüz, düğün fotoğrafçısı seçiminin o özel güne dair en önemli kararlardan biri olduğunu dile getirdi. "Düğün fotoğrafçısı, çiftlerin en mutlu gününü belgeler ve o özel saatleri ölümsüzleştirerek geleceğe taşır" diyen Ömer Gürbüz, yanlış fotoğrafçı seçiminin çiftler için hayal kırıklığına yol açabileceğini söyledi

ANLAŞABİLECEĞİNİZ BİRİNİ BULUN

"Fotoğrafçı seçimine dair yapılabilecek hataları bilmek, çiftleri aynı hatalara düşmekten koruyabilir" diyen Ömer Gürbüz, uyumlu bir fotoğrafçıyla çalışılması tavsiyesinde bulundu: "Fotoğrafçının tavır ve davranışlarıyla gelin ve damatta olumsuz hisler yaratması, o gerginliğin fotoğraflara da yansımasına yol açar. Kimse eğlenirken karşısında üzgün, ciddi ya da sinirli duran birini görmek istemez. Fotoğrafçının gelin ve damatla uyum içinde olması önemlidir. Dolayısıyla yeni evlenecek çiftlere tavsiyem, kendilerinde olumlu izlenim bırakan fotoğrafçıyla çalışmaları ve bu konuda sezgilerine kulak vermeleri."

TANIDIĞA ÇEKTİRMEK RİSK ALMAK DEMEK

Bazı çiftlerin sırf güzel fotoğraf çektiği için düğün çekimini tanıdıklarına emanet ettiğini dile getiren Ömer Gürbüz, bunun sık yapılan bir hata olduğunu söyledi: "Gelin ve damadın sırf masraftan kaçınmak için düğün çekimini profesyonel bir fotoğrafçı yerine 'bir tanıdığa' emanet etmesi, çekimi riske atmak olur. O kişinin iyi fotoğraf çekebiliyor olması, düğün fotoğraflarını da güzel çekebileceği anlamına gelmez. Düğün fotoğrafçılığı tecrübe gerektirir. Profesyoneller sistemli çalışarak kaliteli fotoğraflar sunar, üstelik oluşabilecek her türlü zarar ve kayıplara karşı önlem alırlar."

SALONLA ANLAŞMALI OLANLARIN ÇALIŞMALARINI İNCELEYİN

Fotoğrafçı seçerken en çok yapılan başka bir hatanın da düğün mekanının tavsiyesini dinlemek olduğunu dile getiren Ömer Gürbüz, şöyle konuştu: "Düğün salonları çiftlere genellikle anlaşmalı oldukları fotoğrafçıları tavsiye eder. Ancak çiftin bunu kabul etmeden önce o fotoğrafçının çalışmalarını incelemesinde fayda vardır. Aksi takdirde hayal kırıklığına yol açacak sonuçlar ortaya çıkabilir."