İstanbul Şişli'de can pazarı: 3 katlı bina yandı, 17 kişi mahsur kaldı





17 KİŞİ MERDİVEN YARDIMI İLE KURTARILDI

Kısa sürede yangını söndüren itfaiye, binada mahsur kalan 17 kişiyi merdiven yardımı ile kurtardı. Binada mahsur kalan vatandaşlardan biri "İtfaiye çok yakın olduğu için birçok itfaiyenin geldiğini gördük. En alt katta yangının çıktığını öğrendik. Sebebini bizde bilmiyoruz. Apartmanı komple tahliye ettiler. Biz evde 3 kişiyiz. Biz itfaiye ile birlikte indik" dedi.

